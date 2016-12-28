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Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Новый год на носу, а потому самое время всерьез задуматься о праздничном столе. Продукты для среднестатистической российской семьи обойдутся в 5585 рублей, и этот показатель в этом году оказался на 3,6% выше, чем в 2015-м. Продукты будут стоить москвичам на 2,8% дороже, чем год назад, а вот для жителей Северной столицы сумма вырастит на 5,5%.

О том, в какую цену обойдется россиянам праздничный стол, — в инфографике «Известий».

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в РоссииО том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

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