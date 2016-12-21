Большинство россиян не ждут подарков на Новый год

«Известия» совместно с проектом «Новости Mail.ru» провели опрос и выяснили у жителей России, какой подарок они хотели бы получить на Новый год. В общей сложности 30 тыс. респондентов — по 10 тыс. человек в каждой из категорий — ответили, какие сюрпризы они надеются увидеть под елкой.



Большинство опрошенных сообщили, что не ждут никаких подарков. Причиной этого может быть усталость от предновогодней суеты, а также необходимость успеть завершить все дела до конца этого года.

Мужчины

Представители сильного пола, возможно, не самые большие любители выбирать подарки, но едва ли многие из них откажутся от милого презента. Около 3 тыс. человек хотят видеть под новогодней елкой что-нибудь, связанное с их хобби. При этом к праздничным авантюрам и выходам в свет готовы немногие, предпочитая более спокойный отдых.

Со стороны кажется, что инструменты для работы и строительства едва ли можно назвать очень желанным подарком. И тут результаты опроса нас удивили: оказывается, минимум один мужчина из десяти ждет на Новый год именно этот подарок. По количеству голосов инструменты лихо обогнали билеты на развлекательные мероприятия, спортивный инвентарь и небольшие приключения.

Женщины

Количество женщин, не ждущих подарков на Новый год, практически сравнимо с результатами у мужчин. А вот разрыв между первым пунктом и вторым не такой сильный.



Серьги, кольца, кулоны и другие ювелирные украшения надеются увидеть почти треть опрошенных дам, в то время как предметы гардероба — лишь 526 опрошенных. А вот от чего многие женщины действительно не в восторге, так это от элитного шоколада, чая или бытовой техники.

Дети

На вопрос о том, какой подарок вы готовите своим отпрыскам, более 3 тыс. человек ответили, что у них нет детей. А те, у кого они все-таки есть, предпочитают класть под елку развивающие игры и книги. За этот вариант проголосовало около 2 тыс. опрошенных.

В рейтинг самых популярных подарков также вошли куклы, машинки и мягкие игрушки. Следом идут велосипеды, санки, коньки и другой спортивный инвентарь.



Самыми непопулярными презентами станут музыкальные инструменты, которые выбрали лишь 110 опрошенных.

Что-то еще

Все три категории объединил еще один пункт, и везде он вошел в тройку самых популярных ответов. В среднем по 1,5 тыс. человек ждут или собираются дарить близким «что-то другое». Будет ли это дорогой презент или подарок, сделанный своими руками, — мы уверены, что главное тут внимание.

Несмотря на то что результаты опроса не очень настраивают на новогодний лад, в любой праздник всё же хочется радостных сюрпризов. И тем они приятнее, чем меньше ты их ждешь.

С чего всё начиналось

Традиция дарить подарки уходит корнями в века, а обычай одаривать близких в рождественские и новогодние праздники связан с приношением даров маленькому Иисусу. Подношения волхвов были разными, но каждое обладало символическим смыслом. Золото, например, указывало на то, что младенцу суждено стать царем, ладан дарили Христу — Богу, а драгоценную смирну для погребения — Христу как будущему Спасителю.

У традиции класть подарки под елку тоже есть своя история. Хвойные деревья были символом жизни, поскольку даже зимой они сохраняли окрас и листву. По этой причине древние римляне охотно украшали ими свои дома. Однако до подарков дело дошло не сразу. Дни зимнего солнцестояние, выпадавшие на конец декабря, считались праздниками, и с приходом христианства они были приурочены к Рождеству. Тогда же люди стали обмениваться подарками, и этот обычай мгновенно прижился.