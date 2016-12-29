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Достойный повод для оптимизма

Аналитик Александр Пасечник — об итогах работы национального нефтегазового комплекса в 2016 году и перспективах развития отрасли

Фото: МТРК Мир/youtube.com

Российские нефтяные компании завершают год на позитивной конъюнктурной ноте — баррель подобрался к отметке $55. Кроме того, несмотря на нестабильность и рекордные многолетние минимумы котировок нефти в начале года, когда «бочка» сорта Urals порой стоила ниже $30, национальная отрасль увеличит добычу нефти по итогам 2016 года на 2,5% — до 547,5 млн т. Такую цифру привел журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Говоря об экспорте нефти, министр отметил, что в 2016 году этот показатель вырастет на 4,8% и достигнет 253 млн т.

Что касается газа, то здесь успех по году скромнее, чем у нефтедобытчиков: Александр Новак сообщил, что по сравнению с 2015 годом производство газа в стране вырастет на 0,2% — до 637 млрд кубометров. При этом показатели по прогрессу в экспорте газа сопоставимы с нефтяным сектором — рост ожидается на уровне 5%, в абсолютных величинах сбыт за периметр составит 202,3 млрд кубометров (плюс 10 млрд кубометров). «Это консервативно — возможно, будет больше. В этом году мы впервые с 2013 года пошли вверх», — уточнил Александр Новак.

Такие производственные успехи нефтегазовой индустрии в период внешних санкций и посредственной конъюнктуры цен на мировых рынках — весьма ощутимый прорыв. Помогает сектору как набранная и еще не растерянная в прежние годы инерция от запуска новых проектов, так и девальвационная компонента. Вклад второй особенно весом — издержки компании несут в рублях, получая экспортную выручку в валюте.

Теперь главный вопрос для нефтяников — как стабилизировать добычу в последующие годы — не будет стоять столь остро, как прежде: подключение к глобальному соглашению о лимитировании производства позволяет им взять инвестиционную паузу, пересмотреть стратегии и оптимизировать портфели добывающих активов.

Однако, с другой стороны, выиграв от участия в сделке с ОПЕК в моменте, национальная нефтяная отрасль повышает риски понести стратегические потери — лимитирование производства черного золота в РФ не позволяет наращивать экспортный портфель, который, согласно долгосрочным ориентировкам профильных ведомств, должен продолжить расти.

При этом бурный спрос со стороны стран АТР, в особенности — Китая, на который наша страна сделала крупную «сырьевую» ставку, не заставит себя ждать. Поднебесная уже отнюдь не подводит — в ноябре рост импорта жидких углеводородов составил более 18%. Такие данные приводит таможня Китая. В целом за первые 11 месяцев 2016 года внешние закупки черного золота выросли на 14% — до 7,53 млн баррелей в сутки.

Что касается частных подсчетов «маржинальности» соглашения для национальных компаний, то она не очевидна. Например, вице-президент «Лукойла» Леонид Федун увидел необходимость компенсаций от государства при принятии сценария искусственного снижении добычи компанией, а остальные игроки не стали противоречить государственным регуляторам. Так, глава «Газпром нефти» Александр Дюков уже объявил, что в первом полугодии 2017 года компания намерена снизить добычу примерно на 2,7% к среднесуточной добыче октября.

В свою очередь, национальный госнефтечемпион — «Роснефть» — сформировал план финансово-хозяйственной деятельности на предстоящие два года с учетом возможности проведения маневра объемами производства в первой половине 2017 года.

Несмотря на то что режим лимитирования для нефтяников заработает только с 1 января 2017 года, эталон Brent с начала декабря продолжает котироваться значительно выше (примерно на 10%) привычного уже рубежа в $50 за баррель. Это отрадный факт для производителей. Причем любопытно заметить, что по сравнению с началом года, когда котировки на черное золото проседали ниже $30 за «бочку», ситуация с мировым балансом спроса и предложения базового энергоносителя принципиально почти не изменилась. Как пояснил Александр Новак, на глобальном рынке нефти до сих пор сохраняется превышение предложения над спросом в объеме 1,5–1,8 млн баррелей в сутки. По его словам, фактически за два года ситуация с избытком нефти неизменна.

Получается, что биржевые котировки подчинены в большей степени спекулятивным настроениям, финансовым перетокам глобальных капиталов в силу значимых монетарных решений — главным образом, финансовой политике ФРС США в части изменений процентной ставки. Это еще раз доказывает многофакторность модели ценообразования барреля. Но тем не менее было важно задать спекулянтам фарватер, в котором им предстоит двигаться. И ОПЕК вместе с 11 присоединившимися к соглашению по лимитам добычи внекартельными странами, включая Россию, взялась эту миссию выполнять. Сейчас внимание будет сосредоточено на мониторинге ситуации. И если статистические институты в реальности зафиксируют ограничения, впору ожидать скачков роста цен на баррель до уровней в $60 и выше. Сдерживающими же факторами для котировок станут только сланцевая нефть США, которую станет возможным добывать больше при улучшении конъюнктуры; и сохраняющаяся неопределенность со спросом на углеводороды со стороны представителей государств Азиатско-Тихоокеанского региона, в особенности — Китая.

По сравнению с представителями нефтяной компоненты, озадаченных искусственным сокращением производства, для газовой отрасли, в особенности для «Газпрома», стоит задача иного характера: компания ждет потребителя, обладая высоким заделом в мощности. И он, похоже, оживает — если посмотреть на экспортный поток российского голубого топлива в Европу в 2016 году, то рост на 10 млрд кубометров при отсутствии закупок со стороны Украины — весьма достойный результат для сохранения оптимизма в 2017 году.

Автор — руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Достойный повод для оптимизма

Достойный повод для оптимизма Аналитик Александр Пасечник — об итогах работы национального нефтегазового комплекса в 2016 году и перспективах развития отрасли

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