В СБ ООН подготовлена резолюция с запретом поставок вертолетов Сирии

В резолюции по применению химического оружия в Сирии, которую внесли в СБ ООН Франция и Великобритания, содержится указание на введение санкций против Дамаска с запретом поставлять сирийским властям вертолеты, а также ограничениями для 11 сирийцев.

В резолюции предлагается возложить, согласно данным экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на Дамаск ответственность за три химатаки, совершенные, как считает следствие, при помощи вертолетов. Если резолюция будет принята, любым государствам и компаниям будет запрещено поставлять в Сирию вертолеты или запчасти к ним, передает ТАСС.

Резолюция предусматривает и введение персональных санкций. В частности, меры должны коснуться 11 физических лиц и 10 компаний. Физическим лицам может быть запрещен выезд из страны.

В резолюции также сказано, что представленная Дамаском в сентябре 2013 года декларация о существующем в стране химическом оружии не является полной, в связи с чем властям Сирии предписывается в 30-дневный срок представить новый документ.

Напомним, ранее власти Сирии передали представителям международной миссии ОЗХО доказательства того, что террористы применяли химическое вещество иприт. 7 декабря стало известно, что армия Сирии обнаружила склад с химическим оружием в Алеппо.

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