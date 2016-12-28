Ростехнадзор проводит сертификацию «Зенит-Арены»

Ростехнадзор проводит итоговую проверку «Зенит-Арены» в Санкт-Петербурге, по итогам которой будет выдано заключение о соответствии стадиона всем требованиям. После этого чиновники приступят к оформлению акта о вводе объекта в эксплуатацию.

Уже известно, что Ростехнадзор принял выдвижное поле «Зенит-Арены». Точный срок окончания сертификации пока неизвестен, поскольку инспекторам предстоит проверить 40 коробок документов, сообщает «Федеральное агентство новостей».

26 декабря генподрядчик строительства стадиона — ОАО «Метрострой» объявило об окончании первого этапа общестроительных работ. Полностью построены несущие и ограждающие конструкции, крыша, механизмы поля, а также фасад. На втором этапе «Зенит-Арена» должна быть адаптирована к требованиям ФИФА.

Строительство нового стадиона на месте снесенного стадиона имени Кирова на Крестовском острове началось в 2007 году. Первоначальный срок сдачи — 2009 год. Стадион, вмещающий до 68 тыс. человек на спортивных мероприятиях и до 80 тыс. — на развлекательных, назывался уникальным из-за выдвижного поля и других передовых технологий. Однако «уникальность» потребовала изменений в проекте, особенно после решения проводить на стадионе матчи ЧМ-2018 по футболу, и привела к росту цены. Как сообщали «Известия», расходы на строительство выросли с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей.