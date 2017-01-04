Савин: «Сборная России может удивить на Кубке конфедераций-2017»

Бывший футболист сборной России, в разное время выступавший за «Локомотив», «Томь», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Урал» и другие команды, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о значимых моментах в своей профессиональной карьере, первой зарплате, а также о партнерах и соперниках на футбольном поле.

— Евгений, как вы стали футболистом?

— В нефутбольном регионе я достаточно случайно попал в футбол. Меня привел старший брат, наверное, уже в позднем возрасте — мне было тогда 9 лет. Достаточно обычная история: человек пришел в секцию, ему понравилось, и всё остальное уже померкло по сравнению с футболом. Тогда я понял, что это моя судьба и моя любовь, это — всё, чем я хочу заниматься и о чем мечтаю. Все получилось, как в сказке. На днях смотрел забавное видео, как я, будучи 10-летним пацаном, выступал на детском турнире в Тюмени за команду Тобольска. Я был признан лучшим нападающим,местное телевидение приехало делать сюжет. Корреспондент меня спрашивает: «О чем вы мечтаете? Вы мечтаете быть в футболе?» Я отвечаю: «Конечно, я мечтаю играть в высшей лиге и играть за сборную России». Тогда я сказал это с уверенностью, и можно сказать, что это исполнилось — я играл в премьер-лиге и вызывался в сборную России. Поэтому — мечты сбываются, и это очень здорово. Мне кажется, самое главно — верить в себя.



— Можете назвать самый успешный сезон в своей карьере?

— Трудно сказать... Недавно мы с Леонидом Слуцким обсуждали, что самым успешным был, наверное, 2008 год, когда я играл под руководством Леонида Викторовича в «Крыльях Советов». У нас была очень хорошая команда, большие амбиции. Тогда мы попали в Еврокубки, а я забил, по-моему, 10 мячей и получил второй вызов в сборную России — при Хиддинке.



— Помните свою первую зарплату?



— Я получил ее в «Роторе». Еще не окончившего школу, в 10-м классе меня взяли в дубль, сделали «обособленным парнем». Учеба еще продолжалась, а меня уже был свободный график. Первая зарплата была 300 рублей — на тот момент на эти деньги можно было купить, например, шампунь, постричься и с телеграфа позвонить родителям в Тобольск.



— А вы что сделали?



— Я пошел позвонил родителям и купил себе молочный коктейль и какой-то десерт.



— А какую вы сделали первую дорогую покупку?



— Первые нормальные деньги я заработал за продолжительное время в футбольном клубе «Химки» и купил сестре в Подмосковье однокомнатную квартиру. У меня очень хорошие отношения в семье, очень близкие, поэтому свои первые деньги я тратил не на себя, а на близких.



— Какими были самые большие премиальные?

— За победу над сборной Эстонии (3:0) в отборе к Евро-2008 все футболисты национальной команды получили по €12 тыс.

— В свое время вы подписали контракт с московским ЦСКА, но позже он был аннулирован. Почему переход так и не состоялся?



— Абсолютно простая ситуация. Я подписал контракт, получил форму. Поймите, футбол — это не только болельщики, игроки и футбольные клубы. Это также и агенты, и еще множество сторон, которые хотят зарабатывать деньги при совершении трансферов. В истории с моим переходом в ЦСКА было много тех, кто хотел на этом заработать. И в какой-то момент Евгений Гинер сказал: «Хватит, всему есть предел». И контракт аннулировали. Думаю, виной этому стала не очень качественная работа агента, все-таки именно он должен находить точки соприкосновения со всеми сторонами — и с клубом, и с футболистом, и с людьми, которые рядом. Так или иначе, крайним оказался я. Жаль, что так сложились обстоятельства. Это была отличная возможность поиграть в топ-клубе.



— В итоге в 2008 году вы оказались в «Крыльях Советов». Расскажите, как случился этот трансфер?



— Если не ошибаюсь, «Крылья» заплатили за мой переход около $2 млн. После несостоявшегося перехода в ЦСКА у меня были сумбурные полгода — психологически было тяжело. Тренировавший тогда «Амкар» Рашид Рахимов перестал ставить меня в состав. Полгода прошли для меня без большого футбола. В итоге я оказался в «Крыльях». Самара — это великолепный футбольный город, отличные болельщики, и я рад, что мне удалось там поиграть. Помню, как забил при переполненных трибунах победный гол, обеспечивший нам сохранение прописки в премьер-лиге. Эти эмоции передать словами невозможно.



— Это один из самых ярких моментов в вашей карьере?



— Да, но я бы отметил еще и гол с 40 метров в ворота ФК «Москва», после которого я почувствовал себя знаменитым. И, конечно, матч с молодежной сборной Португалии. Все говорили тогда, что у них очень сильная сборная, Жоао Моутинью был капитаном. Мы вышли при полном стадионе Стрельцова на Автозаводской, и я не смог сдержать слез, когда услышал национальный гимн. В том матче мы разгромили португальцев со счетом 4:1, а мне удалось забить гол.



— Вы пели гимн?



— Пел, конечно же. Я не верю, что можно выходить играть за сборную своей страны и оставаться равнодушным к ее гимну.



— Как вам текущие успехи сборной России при Станиславе Черчесове?

— Сейчас очень многие критикуют национальную команду, и у меня у самого есть разочарование относительно ее выступлений, особенно после провального Евро-2016. Я впервые смотрел на это всё не глазами футболиста, а глазами болельщика, не спал до утра и думал: «Неужели это наш уровень?». И всё же я всегда буду смотреть с позитивом даже на эту ситуацию. Мне нравится, что сейчас происходит в сборной России. В команде идет смена поколений. Ребята должны понимать, что за их игрой следят миллионы болельщиков и для них результаты команды всегда очень важны. Нужно с уважением относиться к фанатам, прежде всего мы играем для них. Я верю, что нынешнее поколение футболистов – Федор Смолов, Дмитрий Полоз, Александр Ерохин, Артем Дзюба, Алан Дзагоев, Олег Шатов, Александр Кокорин — могут нас приятно удивить уже на Кубке конфедераций в 2017 году и достойно подготовиться к чемпионату мира в 2018 году. Станислав Черчесов — это тот специалист, который может встряхнуть команду. Я верю в нашу сборную.



— Не считаете, что нынешнее поколение футболистов избаловано деньгами?



— Так и есть. Но это не проблема самих футболистов, а проблема системы. Наш рынок так устроен, что тому, кто имеет российский паспорт и попадает три раза в ворота, начинают предлагать многомиллионные и долгосрочные контракты, от которых, уверен, не отказался бы никто. Самая большая проблема даже не в деньгах. Проблема в том, что люди с раннего возраста начинают их получать, а не зарабатывать. Они попадают в зону комфорта и просто деградируют.



— Нужно ввести потолок зарплат для определенного возраста?



— Считаю, что нужен не столько потолок зарплат, сколько разум. Руководители должны прийти к тому, что нельзя мальчику в 20 лет, который еще пока ничего не понимает, платить огромные деньги, потому что через три года ему станет ничего не нужно, пропадет мотивация. Как говорят про художников — он должен быть голодным. Так и с футболистами. Ты должен иметь стимул, в том числе и финансовый, расти дальше.



— Кто был для вас самым удобным партнером на поле?



— В «Амкаре» это Георгий Пеев. На тот момент, собственно как и сейчас, «Амкар» был абсолютно обычным клубом. Не было запредельных зарплат. Как Пеев оказался в Перми, я до сих пор не понимаю. По тренировкам было видно, что его уровень — это Лига чемпионов. В «Крыльях» мне очень повезло с партнерами — Леонид Слуцкий собрал очень хорошую команду. Можно вспомнить Андрея Тихонова, Руслана Аджинджала, Олега Иванова, Иржи Ярошика, Яна Коллера, Тимофея Калачева и многих других.



— Кто был самым сильным футболистом из тех, с кем вы встречались на поле?



— Первый, кто приходит на ум, — Мигель Данни. Это человек, который делал игру.



— Есть защитники, против которых было максимально неудобно играть?



— Сальваторе Боккетти и Сесар Навас, выступавшие тогда за «Рубин». Казанский клуб всегда являлся очень организованной командой. Сложно было играть и против защитников ЦСКА.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

