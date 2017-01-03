Не было бы счастья, да море помогло

В праздничный прокат вышла очередная часть «Трех богатырей» студии «Мельница». Без этой франшизы уже невозможно представить новогодние каникулы.



Успех и живучесть данной саги про героев русского фольклора — почти чудо, потому что из года в год на «Богатырей» обрушивается вал профессиональной критики. Недовольны и взрослые зрители — сценаристы давно уже пожертвовали логикой в пользу желания удивить. Но дети по-прежнему смотрят фильм так, что за уши не оттащишь.

Впрочем, после просмотра «Трех богатырей и Морского царя» становится ясно, что франшизу давно пора переименовать из «Богатырей» в «Князя», потому Князь Киевский в озвучании Сергея Маковецкого из второстепенного вредного персонажа эволюционировал в самого интересного героя и инициатора авантюр, чьи «подвиги» и становятся основой сюжета.

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Судите сами. В фильме «Три богатыря и Шамаханская царица» богатыри так и сидели бы у своих благоверных на подхвате, если бы Князю не приспичило жениться. В «Трех богатырях на дальних берегах» реформы Князя и его курс на Европу привели к тому, что Добрыне, Илье и Алеше пришлось спасать Киев (а заодно и Князя).

Вот и в новой части Князь снова отличился: решил поправить дефицит бюджета, присвоив сокровища Морского царя. Но тот тоже не лыком шит. Раз сосед без спроса стащил у него клад, то он заберет себе весь Киев. Махнул рукой — и волны поглотили город вместе с жителями. Кстати, Морской царь, хотя и зовут его Эдуардом, очень похож на Петра I. Видимо, это тонкий намек на морские победы петровской флотилии и пристрастие российского императора к морском боям.

Любовный треугольник между Морским царем, Добрыней и Настасьей — главная сюжетная линия и в то же время основной посыл мультика: в семейной жизни надо уметь прощать друг другу мелкие грехи и не держать друг на друга зла.

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В новой части авторы добавили юмора и музыки, что позитивно сказалось на всей истории. В остальном же — это те самые традиционные «Богатыри», к которым уже привык зритель. Что в данном случае помогает собирать хорошую кассу.

Собственно, и сама тема традиционна для отечественного детского кинематографа — если вспомнить такие шедевры, как сказка Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса» с подводным царем Чудо-юдо и еще ряд фильмов. В русском фольклоре водяные и прочие аквасоздания всегда занимали почетную нишу, а современные кинематографисты раньше этой темы почти не касались. Но теперь активно восполняют пробел: в 2017 году выйдет еще одна полнометражная анимация — «Садко», где тоже не обойдется без Морского царя.

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Подводный мир в мультиках — это, наконец, красиво: киты, плывущие над золотыми куполами и деревянными теремами Киева, русалки в кокошниках, разноцветные рыбы и прочие чудеса дна морского.

Кстати, в этот раз из-за экономии экранного времени в действии не принимают участие многие из привычных второстепенных персонажей вроде бабки и деда Аленушки, жены Алеши Поповича. Зато в финале всех их покажут в качестве небольшого приятного бонуса.