Никакого самолечения

Без преувеличения можно сказать, что грипп и ОРВИ — самые распространенные инфекционные заболевания человека. Они регистрируются в течение всего года, но пик заболеваемости отмечается осенью и зимой. Начинается всё осенью, с подъема заболеваемости ОРВИ, позднее — как правило, зимой — приходит грипп.

В настоящее время заболеваемость гриппом и ОРВИ растет, превышение эпидемических порогов заболеваемости отмечается уже в 29 субъектах России, как среди взрослых, так и у детей. Увеличивается вклад в общую заболеваемость вирусов гриппа с преобладанием штамма так называемого гонконгского гриппа A(H3N2).

Вирусы гриппа постоянно циркулируют среди людей и животных. Этим вирусам присущ механизм антигенной изменчивости: в период между эпидемиями происходят незначительные изменения в структуре поверхностных антигенов (так называемый антигенный дрейф). В результате появляются новые вирусы, в той или иной степени отличные от прошлогодних. Но защита от предыдущих контактов с вирусом у людей в основном сохраняется, эффективна и вакцинация.

Но опасность всегда представляет появление нового вируса — «мутанта», к которому у людей иммунитет еще не выработался. Именно такие вирусы и являются причиной тяжелых эпидемий и даже пандемий. Поэтому эпидемиологи во всех уголках нашей планеты постоянно следят за появлением новых разновидностей вируса у людей и животных, что помогает предугадать, какой тип вируса будет актуален в грядущем сезоне. Обычно самые высокие показатели отмечаются в январе, позже нас ожидает спад заболеваемости.

Основа профилактики гриппа — своевременная вакцинация, причем привиться желательно до начала ноября для формирования к началу эпидемии полноценной иммунной защиты. Кстати, в состав вакцин сезона 2016–2017 вошли штамм «свиного» гриппа А (H1N1)pdm2009, активно циркулировавший в прошлом сезоне, и тот самый «гонконгский» штамм А (H3N2).

По данным Роспотребнадзора, активная массовая иммунизация в этом году позволила охватить 40% населения России. А это значит, что люди, прошедшие вакцинацию, защищены в эпидемический период от самых распространенных и опасных вирусов гриппа.

В опасный период заразиться можно и многочисленными возбудителями ОРВИ, и не входящими в состав вакцины более редкими вирусами гриппа. От них специфической защиты (вакцинации) нет, и на первый план выходят средства индивидуальной профилактики.

Главное — предотвратить возможное инфицирование. Рекомендации для этого достаточно простые, но забывать их в эпидемический сезон нельзя.

Также важна «защита расстоянием»: следует избегать близкого контакта с заболевшим человеком, помня о том, что возбудители передаются воздушно-капельным путем (например, при кашле и чихании) в радиусе примерно 1 м.

Не следует пренебрегать средствами личной защиты, прежде всего медицинскими масками. Маски нужны для уже заболевших и для людей, оказывающих помощь и осуществляющих уход за больными гриппом. Но в местах большого скопления людей, общественном транспорте, то есть там, где существует потенциальная опасность инфицирования, маска тоже может быть полезна. В разгар эпидемии лучше вообще избегать людных мест, включая различные массовые мероприятия.

Следует помнить, что возбудители гриппа и ОРВИ некоторое время могут сохраняться в жизнеспособном состоянии на различных поверхностях: дверных ручках, поручнях в общественном транспорте, стационарных и мобильных телефонах, других гаджетах. В таком случае инфицирование может произойти при контакте рук с областью носа, рта, глаз. Поэтому нужно как можно чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и общественного транспорта. Различные личные электронные устройства (телефоны, планшеты и др.) также нуждаются в периодической дезинфекции.

Хочется отметить, что в подавляющем большинстве случаев, ОРВИ (и в том числе грипп) протекают в целом благоприятно, не оставляя осложнений. Но достаточных оснований для успокоения это всё же не дает.

Существуют группы риска по тяжелому течению заболевания (прежде всего гриппа) и развитию осложнений. Грипп тяжелее протекает у пожилых людей, лиц с различными хроническими заболеваниями (заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистые патологии, ожирение, сахарный диабет и др.), беременных, маленьких детей, людей с иммунодефицитом.

Поэтому в каждом конкретном случае респираторного заболевания необходимо точно определить возбудителя респираторной инфекции с помощью лабораторного исследования.

Это дает возможность определить прогноз и не допустить осложнений, характерных для каждого возбудителя. При необходимости врач сможет назначить адекватное лечение противовирусными препаратами. Кроме того, точная лабораторная диагностика позволяет избежать необоснованного назначения антибиотиков.

Не пробуйте перенести грипп на ногах, это грозит возможными осложнениями для вас и опасностью инфицирования окружающих людей. И самое главное — никакого самолечения! Для назначения любых лечебных мероприятий обращайтесь к врачу.

Будьте здоровы!

Автор — врач, руководитель Службы по работе с лечебно-профилактическими учреждениями Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора