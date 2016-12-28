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МИД РФ: Де Мистура готов содействовать переговорам по САР в Астане

Спецпосланник генсека ООН по Сирии также поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны РФ, Ирана и Турции 20 декабря в Москве

Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Миcтypa в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил готовность содействовать подготовке встречи между официальным Дамаском и вооруженной оппозицией в Астане.

Он также поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны РФ, Ирана и Турции 20 декабря в Москве, сообщает пресс-служба российского МИД.

В свою очередь, Лавров указал на неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, которые «не гнушаются распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирии и спекулирующих на страданиях людей для нагнетания антиправительственной риторики».

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобная практика должна быть прекращена.

Лавров и де Миcтyрa условились продолжать контакты по вопросам реализации договоренностей России, Турции и Ирана от 20 декабря.

Ранее президент России предложил провести встречу конфликтующих сторон в Астане. Отмечалось, что если будет получено согласие, то Россия и Турция обратятся к президенту Казахстана с просьбой поддержать этот процесс.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

МИД РФ: Де Мистура готов содействовать переговорам по САР в Астане

Спецпосланник генсека ООН по Сирии также поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны РФ, Ирана и Турции 20 декабря в Москве

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