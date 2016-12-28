МИД РФ: проект резолюции СБ ООН по Сирии неприемлем

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий санкции в отношении Сирии и подготовленный Францией и Великобританией, категорически неприемлем. Об этом заявил в среду заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, это лишь попытка «наэлектризовать политическую обстановку», из которой ничего не выйдет. В российском МИДе известно о работе, проводившейся в СБ ООН Францией и Великобританией по теме «якобы имевшего место применения в Сирии токсичных химикатов в качестве оружия, боевого отравляющего вещества», отметил замминистра.

Россия в этом году выступила с инициативой разработать специальную конвенцию по борьбе с химическим и биологическим террором, напомнил Сергей Рябков и предложил европейским коллегам следовать этим путем, сообщает телеканал «360».

Проект резолюции, разработанный Францией и Великобританией, предусматривает применение санкций в отношении 11 граждан САР и 10 сирийских организаций и компаний, связанных, по мнению Парижа и Лондона, с химическими атаками.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном де Миcтypой указал на неприемлемость действий отдельных чиновников гуманитарных подразделений ООН, не гнушающихся для нагнетания антиправительственной риторики распространением ложной информации о гуманитарной ситуации в Сирийской Республике и спекулирующих на страданиях людей.