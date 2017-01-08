Кредиты снова в тренде?

События последних недель на мировых нефтяных рынках отчетливо показывают уверенный рост цен на углеводороды. Крупнейшие нефтепроизводители договорились о снижении добычи на почти 2 млн баррелей в сутки.

Для нашей экономики это означает укрепления курса национальной валюты, который впрочем, может в очередной раз понизиться в случае обвала нефтяных цен от внешних воздействий.

Для бизнеса такой позитивный тренд означает вливание денег в экономику. Прежде всего, в банковскую систему. В прошлом году отечественные банки получили значительную поддержку от ЦБ, в этом году, по некоторым данным. ожидается аналогичная поддержка в размере нескольких триллионов. Пока этого не произошло, банки кредитуют бизнес (здесь и далее речь идет о малом и среднем бизнесе) неохотно, предпочитая держать финансовые активы в том же ЦБ и зарабатывать прибыль таким путем.

2016 год стал своеобразным антирекордсменом за прошлую пятилетку. Банки выдали кредитов на 2,75 трлн рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2015-м.

Тем не менее проблемы кредитования предпринимателей в России двусторонние. И связаны как с несовершенством системы, с одной стороны, так и с полным отсутствием информации о кредитном продукте и соответствующих процессах — с другой.

Чаще всего бизнесмен при попытке взять кредит в своем банке получает отказ. Под «своим» мы понимаем банк не из «топ-30». Это тоже тренд последних лет. В прошлом году мелкие банки впервые обогнали крупные по общему кредитному портфелю для малого и среднего бизнеса — 56% против 44%. Получив отказ в своем банке, предприниматель отправляется в крупный государственный, где процесс рассмотрения заявки может длиться до полугода и в итоге закончиться таким же отказом. Этот довод вполне подкрепляется статистикой факторинговых сделок: доля МСБ (малого и среднего бизнеса) в таких сделках в 2015 году составила немногим больше 20%.

Другой распространенной проблемой в сфере кредитования является отсутствие информации у предпринимателей о финансовых институтах, программы которых направлены на поддержку их деятельности. Бизнесмен где-то слышит о программе поддержки МСБ, обращается в «свой» банк, но получает отказ по банальной причине — отсутствие подобных знаний у специалистов банка. Хотя на самом деле таких программ и фондов существует огромное количество, и все они реально работают. Например, только одна Корпорация развития малого и среднего предпринимательства располагает более чем 50 млрд. Эти деньги направляются на гарантии по кредитам для МСБ. Заявку на поддержку можно подать через интернет, и если она будет одобрена, бизнесмен получит более низкую ставку по кредиту.

Еще одна сложность — запрашиваемый объем документов и информации со стороны банков, фондов или других кредитных организаций. Этот объем только для предварительной оценки, может отпугнуть трудозатратами на подготовку. Стандартный перечень документов на получение кредита состоит, как правило, из 51 позиции, часть из которых надо предоставить в виде нотариальных копий. Предприниматель готовит документы, оплачивает нотариальные услуги и… получает отказ. Хотя для принятия решения о том, что в текущей ситуации кредит не может быть выдан, достаточно сканов нескольких документов, отправленных по электронной почте. Кроме того, сейчас этот процесс может растянуться на несколько недель, а полученный отрицательный результат отправляет бизнесмена на очередной круг общения уже с другой кредитной организацией.

И, наконец, пожалуй, самый щепетильный момент — многие предприниматели не могут понять, зачем банки требуют оценку проектов для финансирования.

Например, инициируется строительство объекта (мини-отеля) стоимостью 30 млн рублей, при этом земельный вопрос не урегулирован — земли сельхозназначения. В процессе строительства цены на материалы выросли, что привело к увеличению затрат до 40 млн рублей. Параллельно возникли непредвиденные затраты на других направлениях. Таким образом, в проект вложено 25 млн рублей, в том числе неподтвержденных расходов 8 млн рублей, 10 млн рублей взято в банке как обычный потребительский кредит со всеми вытекающими последствиями. Бизнесмен обращается в банк, где требуется собственное участие не менее 30%. Банк при определении собственного участия берет подтвержденную часть 7 млн рублей и делит на общую стоимость проекта — 40 млн рублей, итого выходит 17,5%, что меньше минимальных требований банка. В финансировании отказано.

Предприниматель занимает под высокие проценты у третьих лиц, закладывая другое собственное имущество, вносит денежные средства в уставный капитал, но банк снова отказывает — земли сельскохозяйственного назначения не являются ликвидным залогом. Он по-прежнему вкладывается в стройку, переводит землю в правильный статус, выполняет требования банка по подготовке проекта. Гостиница уже готова, но банк отказывается финансировать стройку, поскольку деньги реально пойдут на возврат займов, что противоречит разрешенному целевому использованию. В результате объект построен, но убыточен, поскольку проценты по кредитам крайне высокие, надо постоянно искать рефинансирование. Стоимость строительства из-за затягивания сроков и накопленных процентов выросла с 40 млн до 55 млн рублей, проект запущен, но срок окупаемости теряется за горизонтом.

Решение всех этих проблем кроется в активной коммуникации бизнеса и власти. За последние годы создано множество площадок и институтов, где многие противоречия уже разрешились. Здесь крайне важна активная гражданская позиция представителей малого и среднего бизнеса.

Самое главное, необходимо помнить, что государство — это прежде всего люди. И очень многие из этих государственных людей, отвечающих за экономический блок, пришли туда из бизнеса.



Автор — вице-президент «Деловой России», кандидат экономических наук

