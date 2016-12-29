Людмила Гурар везла подарки сирийским детям

Борт Министерства обороны, разбившийся над Черным морем, вез в Сирию людей мирных профессий. Среди них была член Союза художников и Международного художественного фонда, заведующая выставочным залом Центрального дома Российской армии им. М.В. Фрунзе художница Людмила Гурар.



В Сирию Людмила Гурар летела в четвертый раз. Она, по словам близких, была ответственным и увлеченным своей профессией человеком. Но самое главное, умела увлечь своей любовью к живописи далеких от мира искусства людей. В Хмеймим Людмила не только привозила картины, там она выступала с лекциями и устраивала импровизированные кружки для сирийских детей. Ее мастер-классы были очень популярны.



— Людмила очень любила свою работу, — рассказала «Известиям» член Союза художников России Ирина Егорова. — На выставки в Центральный дом Российской армии приходило много солдат Московского гарнизона, и на ее экскурсиях они не скучали. Людмила очень любила искусство, поэтому ее рассказ о живописи мог увлечь любого.



Людмила знала, что в Сирии очень опасно, но ее ждали дети. Как она могла остаться?

— В последний раз в Сирии Людмила была в сентябре, — рассказала «Известиям» член Международного художественного фонда, исполнительный директор Ассоциации культурного и делового сотрудничества с Италией Наталья Шипицова. — Она рассказывала нам, как их там обстреляли. Но от поездки в Сирию она не могла отказаться, так как везла местным детям подарки. Людмила была отважной женщиной. Наверное, это семейное. Ее отец был военнослужащим.

По словам подруг, Мила, так ее называли близкие, всегда была готова в трудную минуту подставить плечо. Теперь помощь понадобится ее семье — единственному сыну Андрею.



— В начале декабря Андрей отпраздновал 25-летие, и после этого мы его не видели, — рассказала «Известиям» Наталья Шипицова. — Если он прочитает вашу статью, пусть откликнется. Мы всегда готовы прийти на помощь.

По словам коллег, живопись Людмилы Гурар была известна далеко за пределами России. Ее работы выставлялись в Индии, Бельгии, Швеции, Греции, Германии и других странах. Все выставки пользовались успехом.

— Работы Людмилы очень точно отражали ее характер, — рассказала «Известиям» Ирина Егорова. — Ее живопись энергична. Широкие мазки кистью, яркие цвета всегда присутствовали в ее картинах. Людмила не рисовала войну. Зато у нее было много пейзажей из жизни Москвы начала ХХ века. Дамы в изящных длинных платьях, движение, легкость. Она очень любила рисовать солнце и дождь. Казалось бы, взаимоисключающие вещи, разное настроение. Но у нее даже дождь был ярким и светлым: девушки в красных платьях под зонтами, на мокрых листьях обязательно были отблески солнца. Такой дождь и грусть несовместимы. Это была очень оптимистичная живопись. Такой теперь для нас и останется Людмила — солнцем и светлым дождем на своих картинах.

