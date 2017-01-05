Школьникам надо определяться…

Чтобы решить проблему с трудоустройством молодежи, мы в первую очередь должны думать о выпуске специалиста высокого уровня, обладающего теоретической и практической подготовкой. Качественное образование, тенденции на саморазвитие, создание высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест – это основа для конкуренции как среди молодых специалистов, так и среди работодателей.

Сегодня школьник, а потом и студент должен быть всесторонне развит. Только тогда он сможет отвечать современным запросам рынка труда. Уверена, что гениальность в физике или математике не освобождает ученика от необходимости изучать историю или литературу, а выбор технической профессии не означает смягчения требований к уровню владения русским языком. Дети должны знать базовую школьную программу и быть гармонично развитыми. Со школьной скамьи необходимо закладывать тот базис, который позволит молодому человеку не только определиться с будущей профессией, но и достойно конкурировать на рынке труда.

Сегодня уже в школах необходимо заниматься профориентацией и в ходе школьного обучения определять вектор развития, исходя из интересов ученика, его личностных ориентиров и запросов на различные специальности.

Будут ли это специальные уроки профобразования или преподавание в рамках классных часов и уроков технологии — варианты есть. Главное, что эти знания должны отвечать потребностям времени, быть актуальными. Урок профориентации в школе должен вызвать у ребят интерес к той или иной профессии. И не важно, профессия это юриста или слесаря.

Как пример, реализация федерального проекта Молодежного парламента при Государственной думе «Zaсобой», который призван помочь школьникам определиться с выбором профессии. Начиная с сентября ежемесячно проходят мероприятия, посвященные популяризации профессий различных отраслей народного хозяйства. В формате интерактивных лекций для школьников и их родителей доносится информация об актуальных профессиях по различным сферам, а также об успехах в области промышленности, медицины, сельского хозяйства и не только.

Приятно отметить развитие в нашей стране движения WorldSkills и всестороннюю поддержку данной инициативы президентом России Владимиром Путиным. Недавно сборная нашей страны вернулась из Гетеборга (Швеция), где наши молодые специалисты заняли 1-е место в общекомандном зачете по баллам V европейского первенства EuroSkills 2016. Балльный зачет демонстрирует уровень подготовки по всем компетенциям, в которых принимает участие страна: данная метрика является официальным методом подсчета международной организации WorldSkills International наравне с медальным зачетом.

Российская сборная показала свой лучший результат на чемпионате международного уровня, завоевав пять медалей по основным компетенциям. Команда получила золото в «электронике» и «обслуживании холодильной и вентиляционной техники», подтвердив свое лидерство по обеим компетенциям. С серебряными медалями вернулись на родину российские конкурсанты по «графическому дизайну» и «мобильной робототехнике», а с бронзовой — команда по «сетевому и системному администрированию». Признание мастерства наших специалистов важно не только для них, но и для тех, кто еще планирует выбрать свою рабочую специальность.

Вместе с тем не менее важен вопрос качественного образования в высшей школе, а особенно — наличие не только теоретических, но и практических знаний и навыков. Так, в 2016 году 500 тыс. студентов закончили обучение в вузах, из них примерно 75% смогли найти себе работу, и, разумеется, не всегда по профилю диплома. В момент поступления студента в университет на рынке труда актуальны одни специальности, а по его окончании, ввиду рыночных изменений, формируется запрос на специалистов по другим специальностям.

Наверное, можно понять и работодателей, которые не так активно трудоустраивают молодежь. Вот основные претензии: «отсутствие практики», «высокий уровень амбиций, всё и сразу». В этом случае хорошей мерой для молодежи может быть стажировка у потенциального работодателя, когда действительно существует возможность реальной практики, получения навыков и, как следствие, высокая вероятность трудоустройства.

Нужна тесная связка: вуз — работодатель, когда уже на старших курсах работодатель отбирает для себя молодую команду, обеспечивая их рабочими местами. Причем важно не разовое участие работодателя в этом процессе, а совместное формирование прогнозов по востребованности в специалистах в той или иной сфере на несколько лет вперед (работодатель — органы власти — вуз), чтобы в учебную программу были своевременно внесены изменения.

Для этого требуется качественная нормативная база, разработкой которой в ближайшее время займется подкомитет по делам молодежи Государственной думы совместно с федеральным Молодежным парламентом.

Образование, ориентированное на текущие рыночные запросы и стратегические интересы государства в будущем, ранняя профориентация, адаптация фундаментальных теоретических основ к практике позволят молодежи получать актуальные знания и быть востребованными на рынке труда.

Автор — председатель Молодежного парламента при ГД