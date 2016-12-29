Путин ветировал закон о сборе данных по школьникам и студентам

Российский лидер Владимир Путин в четверг наложил вето на принятый федеральным парламентом закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования.

Президент счел, что документ должен четче регламентировать, какие именно сведения о школьниках и студентах могут аккумулироваться в таких банках данных, сообщила пресс-служба Кремля.

«Должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах <…>, а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — говорится в сообщении.

Законопроект о формировании в России баз данных по контингенту учащихся был внесен в парламент еще в начале 2016 года и вызвал неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде.



Как уточняет Кремль, Путин уведомил спикеров обеих палат парламента об отклонении одобренной ими инициативы.