Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Путин ветировал закон о сборе данных по школьникам и студентам

Президент предложил уточнить, какие сведения о детях могут собираться

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российский лидер Владимир Путин в четверг наложил вето на принятый федеральным парламентом закон о создании банков данных по всем обучающимся в отечественной системе образования.

Президент счел, что документ должен четче регламентировать, какие именно сведения о школьниках и студентах могут аккумулироваться в таких банках данных, сообщила пресс-служба Кремля.

«Должен быть установлен перечень конкретных сведений, содержащихся в государственных информационных системах <…>, а также определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям, и их ответственность», — говорится в сообщении.

Законопроект о формировании в России баз данных по контингенту учащихся был внесен в парламент еще в начале 2016 года и вызвал неоднозначную реакцию в обществе и экспертной среде.

Как уточняет Кремль, Путин уведомил спикеров обеих палат парламента об отклонении одобренной ими инициативы.

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Путин ветировал закон о сборе данных по школьникам и студентам

Путин ветировал закон о сборе данных по школьникам и студентамПрезидент предложил уточнить, какие сведения о детях могут собираться

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Владимир Лукин

президент Паралимпийского комитета России

Все мнения

Фотолента

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

В атмосфере праздника: как украшали столицу к Новому году

Улицы новогодней Москвы — в объективе фотографов «Известий»

Мнение

Михаил Лебедев

врач

Все мнения

Мнение

Александр Борода

раввин

Все мнения

Мнение

Игорь Бухаров

ресторатор

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Гарегин Тосунян

финансист

Все мнения

Инфографика

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

Оливье и сельдь под шубой: цена на новогодний стол в России

О том, в какую цену обойдутся россиянам праздничные блюда, — в инфографике «Известий»

Вся инфографика
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке