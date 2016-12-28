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Среда,
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Косметические спиртосодержащие средства не будут изымать из розницы

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

Спиртосодержащие косметические средства не будут изымать из розничной продажи из-за запрета на продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя выше 25 градусов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, лосьоны, дезодоранты, лаки для волос и жидкие средства для гигиены полости рта со спиртом употребляться в качестве суррогата алкоголя не могут, пишет RNS.

Напомним, законопроект, запрещающий продажу непищевой спиртосодержащей продукции через вендинговые автоматы, а также розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, используемой для производства алкоголя, разработал комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Сенаторы предлагают внести соотвествующие поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По состоянию на 28 декабря 2016 года 77 из 123 человек, госпитализированных в Иркутске из-за отравления метиловым спиртом, скончались. В больницах находятся 11 пострадавших, 26 человек выписаны, самостоятельно покинули лечебные заведения 9.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Косметические спиртосодержащие средства не будут изымать из розницы

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

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