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СМИ узнали о дате объявления новых санкций США в отношении РФ

Новые ограничения связаны с якобы причастностью России к хакерским атакам против Вашингтона

Фото: Official White House Photo by Pete Souza

Вашингтон 29 декабря объявит новые санкции в отношении РФ из-за якобы ее причастности к хакерским атакам против США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации США.

По данным телеканала, речь идет о расширении санкций и мерах дипломатического характера. Кроме того, планируются некие «тайные меры», о которых общественности объявлено не будет.

Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Барака Обамы намерена инициировать принятие законопроекта, который позволит ввести санкции против лиц, причастных к хакерским атакам на избирательную систему страны.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

СМИ узнали о дате объявления новых санкций США в отношении РФ

СМИ узнали о дате объявления новых санкций США в отношении РФНовые ограничения связаны с якобы причастностью России к хакерским атакам против Вашингтона

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