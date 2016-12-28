СМИ узнали о дате объявления новых санкций США в отношении РФ

Вашингтон 29 декабря объявит новые санкции в отношении РФ из-за якобы ее причастности к хакерским атакам против США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации США.

По данным телеканала, речь идет о расширении санкций и мерах дипломатического характера. Кроме того, планируются некие «тайные меры», о которых общественности объявлено не будет.



Ранее газета Washington Post сообщала, что администрация президента США Барака Обамы намерена инициировать принятие законопроекта, который позволит ввести санкции против лиц, причастных к хакерским атакам на избирательную систему страны.

