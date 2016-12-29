Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

Ранее планировалось достичь этого показателя к 2020 году, однако по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «Известиям», что к 2018 году развитие фармацевтической и медицинской промышленности России приведет к увеличению доли российского производства до 90% от общего количества жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Мы исходим из того, что к 2018 году мы должны достичь 90% от списка ЖНВЛП, что абсолютно реально», — сказал Мантуров.

По словам министра, ранее планировалось достичь этого показателя к 2020 году, однако по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%.

«По результатам ноября этого года мы вышли на показатель более 76% по списку жизненно важных лекарственных препаратов российского производства. Это более 500 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов», — добавил чиновник.

ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» утверждена распоряжением правительства РФ от 1 октября 2010 года.

В рамках этой программы прогнозировался предельный объем финансирования на 2011–2020 годы в общей сумме около 188 млрд рублей, из которых около 125 млрд рублей составят средства федерального бюджета.

Подробнее — в материале «Известий»: Россия в 2017 году обеспечит себя жизненно важными лекарствами

Читайте также:

Россиян волнует уровень зарплаты и качество здравоохранения

Российские ученые испытывают новый препарат против рака​​​​​​​

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Россия будет производить до 90% жизненно важных лекарств к 2018 году

Ранее планировалось достичь этого показателя к 2020 году, однако по результатам ноября 2016 года доля отечественных препаратов составила 76%

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Карта кредитоспособности регионов России

Карта кредитоспособности регионов России

Оценка способности субъектов федерации выполнять финансовые обязательства перед кредиторами — в инфографике «Известий»

Вся инфографика

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке