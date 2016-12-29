Трамп вновь считает, что передача власти в США идет гладко

Избранный президент США Дональд Трамп изменил свое мнение о том, как происходит передача власти в стране и отметил, что этот процесс идет гладко, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что пытается не обращать внимания на подстрекательства со стороны Барака Обамы. Журналисты затем спросили Трампа о том, что он думает о процессе передачи власти в стране, передает РИА «Новости».

«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?», — спросил Трамп в ответ.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что ждал гладкой передачи власти от уходящей администрации, но ошибся.

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