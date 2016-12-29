Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
29 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп вновь считает, что передача власти в США идет гладко

Избранный президент изменил свое мнение по этому вопросу

Избранный президент США Дональд Трамп изменил свое мнение о том, как происходит передача власти в стране и отметил, что этот процесс идет гладко, сообщает Associated Press.

Трамп заявил, что пытается не обращать внимания на подстрекательства со стороны Барака Обамы. Журналисты затем спросили Трампа о том, что он думает о процессе передачи власти в стране, передает РИА «Новости».

«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?», — спросил Трамп в ответ.

Ранее Трамп в своем Twitter написал, что ждал гладкой передачи власти от уходящей администрации, но ошибся.

Читайте также:

Трамп: в поражении Клинтон виноват Обама

Известия // четверг, 29 декабря 2016 года

Трамп вновь считает, что передача власти в США идет гладко

Избранный президент изменил свое мнение по этому вопросу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Сергей Донской

министр

Все мнения

Мнение

Борис Волхонский

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Лихачев

член ЦИК

Все мнения

Мнение

Марина Васильева

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке