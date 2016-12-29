Трамп прокомментировал введение новых санкций против РФ

Избранный президент США Дональд Трамп отреагировал на сообщения о подготовке новых санкций Вашингтона против России из-за якобы совершенных ей хакерских атак, призвав американцев больше думать о своей жизни и внутренних проблемах в стране.

Трамп отметил, выступая во Флориде, что компьютеры усложнили жизнь и привели к тому, что никто толком не знает, что происходит, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями», — сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов о том, должны ли США вводить санкции против России.

Он отметил, что ничего не знает о заявлениях сенатора Линдси Грэма, который ранее грозился сделать все возможное, что ввести против РФ новые санкции. Трамп пообещал в ближайшее время поговорить с сенаторами об этом.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама в четверг может объявить о введении новых санкций против России из-за якобы совершенных Москвой кибератак.

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