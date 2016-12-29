Закончена основная фаза спасательной операции в зоне падения Ту-154

Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море.



Об этом информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что все основные фрагменты разбившегося воздушного судна найдены и доставлены на специальную площадку в Сочи, где будет «выкладываться» разбившийся лайнер.



Напомним, группировка сил, которые участвуют в поисково-спасательной операции в районе авиакатастрофы, составляет 3,5 тыс. человек. Спасатели работали в три смены.



Всего в поиски тел и фрагментов самолета задействованы 39 кораблей и катеров, 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов.



Утром в воскресенье Ту-154 разбился после вылета из аэропорта «Адлер» в Сочи. Борт направлялся в сирийскую Латакию. В результате катастрофы погибли журналисты НТВ, «Первого канала», телеканала «Звезда», участники хора ансамбля имени Александрова, Доктор Лиза, военные и члены экипажа. Всего 92 человека.



Сочи