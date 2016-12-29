Минобороны РФ: взрыва на борту Ту-154 не было

Начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов заявил, что из числа версий авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем не исключают механическое воздействие на воздушное судно. При этом версию теракта не рассматривают как основную.

«Теракт — это же необязательно взрыв, могло быть и механическое воздействие. Такая версия тоже рассматривается комиссией», — отметил Байнетов, передает «РИА Новости».

«Также началось и идет расследование, техническое расследование причин этой катастрофы по линии Министерства обороны. Будут рассмотрены все возможные версии, хотя параллельно проводятся следственные мероприятия», — пояснил глава Минтранса РФ Максим Соколов. Он еще раз подчеркнул, что версия теракта не рассматривается как основная.

Также стало известно, что первым со дна моря был поднят «черный ящик» с аудиозаписью переговоров экипажа Ту-154.

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