Минобороны РФ не оставит детей военных, погибших в крушении Ту-154

Министерство обороны России готово участвовать в жизни детей, чьи родители-военные погибли в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Осиротевшим детям предложат места в одном из российских кадетских училищ.

«Мы будем заниматься и детьми наших погибших товарищей. Будем предлагать им Суворовские военные училища, Президентские кадетские училища, наши вузы. Будем обращаться в Минобразования», — сообщил заместитель министра обороны Николай Панков, передает «Федеральное агентство новостей».

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