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Искать обломки Ту-154 продолжают батискафы

В операции принимает участие подводный аппарат Русского географического общества

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Основная фаза поисково-спасательной операции на месте крушения Ту-154 в Черном море была завершена в четверг. Фрагменты лайнера доставлены на специальную площадку в Сочи, где будет «выкладываться» разбившийся самолет. Однако работы на месте трагедии всё еще продолжаются. В частности, поисками оставшихся фрагментов занимается подводный аппарат Русского географического общества (РГО) C-Explorer.

— За прошедшие дни мы обследовали два довольно больших участка моря: один — порядка 480 кв. м и второй — 450 на 750 м. Оба находятся в непосредственной близости к местам, откуда были подняты другие фрагменты самолета. К сожалению, предметов, имеющих отношение к разбившемуся Ту-154, нам обнаружить не удалось, ни аппаратно, ни визуально. Но мы продолжаем «просеивание» дна многолучевым сонаром (гидролокатором), — рассказала «Известиям» глава пресс-службы Центра подводных исследований РГО (ЦПИ РГО) Марина Давыдова, находящаяся сейчас на месте спецоперации.

Новых обломков не обнаружено, зато с высокой степенью вероятности можно утверждать, что в порученных РГО квадратах их нет.

Напомним, практически сразу после авиакатастрофы к Черному морю были экстренно переброшены два обитаемых аппарата Русского географического общества — C-Quester и C-Explorer. Но, как рассказали представители ЦПИ РГО, фактически работу сейчас ведет только один — C-Explorer.

— У второго технические характеристики несколько слабее. Мы держим его в качестве резервного на случай, если по каким-то причинам первый не сможет работать, — пояснила Давыдова.

О переброске представителям Центра подводных исследований было объявлено 25 декабря. 26-го они уже были на месте. Всего от организации на месте крушения работают восемь человек.

Обитаемый аппарат C-Explorer рассчитан на трех членов экипажа, но фактически под воду сейчас опускаются двое — исполнительный директор ЦПИ РГО Сергей Фокин и руководитель экспедиционного центра Минобороны Евгений Бинюков.

По словам Марины Давыдовой, полностью заменить человека не может даже самая хорошая техника. У робота, осматривающего подводные глубины посредством видеокамеры, один угол зрения, у человека — другой. Поэтому в аппарате находятся люди, которые «дополняют» машину.

В целом этот подводный аппарат является одним из самых совершенных. Он не только обеспечивает возможность длительного пребывания под водой для ведения беспрерывного наблюдения. Угол обзора у C-Explorer максимальный в своем классе — 270 градусов, благодаря чему поверхность можно осматривать не фрагментарно, а видеть картину целиком.

Погружается он на максимальное время, на какое только хватает заряда батарей. Для аппарата C-Explorer — это восемь часов непрерывной работы. Хотя бывают нюансы. Расход батареи подводного аппарата зависит от активности маневрирования. И речь идет только о дневном времени работы — светлом времени суток.

Давыдова добавила, что погодные условия в зоне поисковой операции с утра в четверг начали ухудшаться.

— Пошла большая волна, есть ухудшение видимости под водой, работать стало тяжелее, — призналась она. — Дальше уже в штабе операции будут решать, кому можно работать в этих условиях, а кому нет. О сроках окончания операции сказать пока не готова.

Исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин, непосредственно погружавшийся в батискафе на дно Черного моря, рассказал «Известиям», что для ЦПИ РГО это первый опыт участия в поисково-спасательной операции.

— Работа, конечно, сложная как технически, так и эмоционально, — признался он. — Мы приложили максимум усилий для выполнения поставленных штабом операции задач. Подводные обитаемые аппараты были оперативно доставлены в Адлер из Петербурга военным бортом. К работе в море мы приступили сразу. Вместе с представителями экспедиционного центра Минобороны проводили визуальный осмотр дна и его обследование многолучевым сонаром по заданным районам внушительной площади. На погружение уходили утром и заканчивали в конце светового дня, работая без перерывов.

В обследуемых квадратах объектов, относящихся к Ту-154, нет, подтвердил он.

Добавим, что аппарат, на котором Фокин и Бинюков осуществляют погружения, доставляется к месту работы самым обычным буксиром.

Кроме того, как ранее писали «Известия», в поисках фрагментов Ту-154 были задействованы уникальные буксиры «Краб» и «Афалина» с уникальным комплексом подводного мониторинга «Корвет МК МПД-300». В его состав входят беспилотные подводные зонды, оснащенные гидролокаторами и видеокамерами и специальные гидроакустические станции.

Как уточнили в Центре подводных исследований, эти буксиры к РГО отношения не имеют.

На сайте РГО сообщается, что аппараты C-Quester и C-Explorer способны непрерывно работать под водой до восьми часов, первый — на глубине до 100 м, второй — до 300 м. Аппараты применяются для научных исследований, мониторинга подводных объектов и операций спасения. На батискафе C-Explorer, о котором идет речь, в частности, погружался на дно Черного моря в Крыму президент России Владимир Путин.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Искать обломки Ту-154 продолжают батискафы

Искать обломки Ту-154 продолжают батискафыВ операции принимает участие подводный аппарат Русского географического общества

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