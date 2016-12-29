Депутат: нужно провести слушания по закону о «Контингенте учащихся»

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов считает необходимым провести в Госдуме парламентские слушания по отклоненному президентом РФ Владимиром Путиным закону о создании федеральной и региональных баз данных по всем учащимся.

Депутат выразил уверенность, что «по законопроекту, вызвавшему серьезный общественный резонанс, необходимо проводить обсуждение в широком общественном формате».

По его словам, надо тщательно работать над всеми законами и максимально учитывать мнение широких общественных кругов.

«Я хотел бы приветствовать предложение президента усилить закон, чтобы именно законодатели, а не правительство, установили перечень сведений и лиц, имеющих доступ к этим сведениям, и ответственность лиц за их (сведений) разглашение», — цитирует Никонова ТАСС.

Парламентарий отметил, что доработка закона «потребует очень кропотливой работы».

«Мы не будем спешить с тем, чтобы принимать этот закон в измененной редакции, потому что создание системы «Контингент обучающихся» намечалось только на 2022 год, время еще есть», — отметил политик.