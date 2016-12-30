Сотрудник полиции погиб в перестрелке с боевиками в Хасавюрте

Полицейский стал жертвой боевиков в Дагестане в результате перестрелки 29 декабря. Силовики остановили для штатной проверки на трассе автомобиль «ВАЗ-2107», однако находившиеся в салоне открыли огонь.

В начавшейся перестрелке был смертельно ранен один из полицейских. Ответным огнем были уничтожены двое злоумышленников, сообщает «Федеральное агентство новостей». Еще четверых удалось задержать.

Ранее «Известия» сообщали, что в Дагестане пресечена деятельность десяти сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», которые готовили теракты в Московском регионе.