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Сотрудник полиции погиб в перестрелке с боевиками в Хасавюрте

Двое членов подпольного бандформирования в Дагестане были ликвидированы

Полицейский стал жертвой боевиков в Дагестане в результате перестрелки 29 декабря. Силовики остановили для штатной проверки на трассе автомобиль «ВАЗ-2107», однако находившиеся в салоне открыли огонь.

В начавшейся перестрелке был смертельно ранен один из полицейских. Ответным огнем были уничтожены двое злоумышленников, сообщает «Федеральное агентство новостей». Еще четверых удалось задержать.

Ранее «Известия» сообщали, что в Дагестане пресечена деятельность десяти сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство», которые готовили теракты в Московском регионе.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Сотрудник полиции погиб в перестрелке с боевиками в Хасавюрте

Двое членов подпольного бандформирования в Дагестане были ликвидированы

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