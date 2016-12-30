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Сенатор Косачев: западные СМИ во всем обвиняют «кремлевских троллей»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам подвел внешнеполитические итоги уходящего года

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в специальном материале для «Известий» подвел итоги 2016 года во внешней политике.

По словам сенатора, «последовательная и активная внешняя политика России дает результаты, однако неизбежно вызывает и нарастающее сопротивление». Косачев отметил, что главным разочарованием для него стала «утрата невинности» западными СМИ.

«То, что мы наблюдали в отношении прежде всего нашей страны на протяжении года, уже невозможно считать ни независимой, ни объективной журналистикой. Массовая аудитория на Западе это явно почувствовала, отсюда и протестное голосование, и заметный диссонанс между унисонными текстами статей и тональностью читательских комментариев. Удивительно то, что ни политики, ни СМИ не нашли демократического ответа на происходящее, предпочтя обвинить во всем «козни России», «лживую пропаганду» и «кремлевских троллей» и вместо объективного освещения событий плодить различные структуры по борьбе с «российской пропагандой», — написал Косачев.

Подробнее — в материале «Известий»: Условия для успеха есть

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Сенатор Косачев: западные СМИ во всем обвиняют «кремлевских троллей»

Глава комитета Совета Федерации по международным делам подвел внешнеполитические итоги уходящего года

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