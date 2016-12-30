Западным СМИ понравился «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Западным СМИ понравился «троллинг» со стороны посольства РФ в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из США твитом с изображением утенка и подписью Lame (хромой).

President Obama expels 35 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) December 29, 2016

«Только что посольство России ответило на санкции США мемом. Серьезно», — пишет Mashable.

В The Independent сочли ответ дипломатов «быстрым и забавным».

А вот журналисты Business Insider написали, что твит посольства —«глумливая реакция».

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