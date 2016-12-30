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Западным СМИ понравился «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Дипломаты опубликовали в Twitter картинку с хромым утенком

Западным СМИ понравился «троллинг» со стороны посольства РФ в Лондоне, которое ответило на решение Барака Обамы выслать 35 российских дипломатов из США твитом с изображением утенка и подписью Lame (хромой).

«Только что посольство России ответило на санкции США мемом. Серьезно», — пишет Mashable.

В The Independent сочли ответ дипломатов «быстрым и забавным».

А вот журналисты Business Insider написали, что твит посольства —«глумливая реакция».

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Западным СМИ понравился «троллинг» посольства РФ в адрес Обамы

Дипломаты опубликовали в Twitter картинку с хромым утенком

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