Лавров предложил объявить персонами нон грата в РФ 35 дипломатов США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дипведомство внесло президенту Владимиру Путину предложение объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.

Также в МИД предложили запретить Штатам пользоваться двумя объектами в Москве, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что санкции США без ответа не останутся — Россия будет действовать на принципах взаимности.

Комментируя эту тему, министр иностранных дел добавил, что обвинения Вашингтона во вмешательстве РФ в американские президентские выборы безосновательны.

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