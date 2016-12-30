Лавров предложил объявить персонами нон грата в РФ 35 дипломатов США

Россия не оставит санкции без ответа и будет действовать на принципах взаимности, подчеркнул министр иностранных дел
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дипведомство внесло президенту Владимиру Путину предложение объявить 35 американских дипломатов в России персонами нон грата.
Также в МИД предложили запретить Штатам пользоваться двумя объектами в Москве, передает ТАСС.
Лавров подчеркнул, что санкции США без ответа не останутся — Россия будет действовать на принципах взаимности.
Комментируя эту тему, министр иностранных дел добавил, что обвинения Вашингтона во вмешательстве РФ в американские президентские выборы безосновательны.
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