Россельхознадзор фиксирует вспышку птичьего гриппа на юге России

Россельхознадзор зафиксировал в Краснодарском крае вспышку птичьего гриппа у гусей на хуторе местного бизнесмена и у индеек в Ростовской области, сообщило ведомство в пятницу.

«Краевая ветеринарная лаборатория в пробах патологического материала, отобранного от гусей <…> выявила геном вируса», — говорится в сообщении.

Как уточняет Россельхознадзор, сотрудники государственной ветеринарной службы взяли неблагополучный хутор под контроль.

В соседней Ростовской области геном вируса гриппа птиц выявлен у «индеек, содержавшихся на двух площадках».

Санитарный регулятор еще осенью 2016 года предупреждал об угрозе распространения птичьего гриппа на территории России в связи с миграцией перелетных птиц и советовал бизнесменам-птицеводам избегать контактов с ними.

В России вспышки в этом году уже фиксировались в Туве и Калмыкии. Что касается зарубежья, вирус уже поразил популяции диких и домашних птиц как минимум в двух десятках европейских и азиатских стран.