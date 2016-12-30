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Россельхознадзор фиксирует вспышку птичьего гриппа на юге России

Вирус выявлен у гусей и индеек в Краснодарском крае и Ростовской области

Фото: TASS/DPA/Franziska Kraufmann

Россельхознадзор зафиксировал в Краснодарском крае вспышку птичьего гриппа у гусей на хуторе местного бизнесмена и у индеек в Ростовской области, сообщило ведомство в пятницу.

«Краевая ветеринарная лаборатория в пробах патологического материала, отобранного от гусей <…> выявила геном вируса», — говорится в сообщении.

Как уточняет Россельхознадзор, сотрудники государственной ветеринарной службы взяли неблагополучный хутор под контроль.

В соседней Ростовской области геном вируса гриппа птиц выявлен у «индеек, содержавшихся на двух площадках».

Санитарный регулятор еще осенью 2016 года предупреждал об угрозе распространения птичьего гриппа на территории России в связи с миграцией перелетных птиц и советовал бизнесменам-птицеводам избегать контактов с ними.

В России вспышки в этом году уже фиксировались в Туве и Калмыкии. Что касается зарубежья, вирус уже поразил популяции диких и домашних птиц как минимум в двух десятках европейских и азиатских стран.

Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Россельхознадзор фиксирует вспышку птичьего гриппа на юге России

Россельхознадзор фиксирует вспышку птичьего гриппа на юге РоссииВирус выявлен у гусей и индеек в Краснодарском крае и Ростовской области

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