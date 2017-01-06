Отдыхают все: рейтинг стран по числу выходных дней и праздников в году

Согласно сводным данным Международной организации труда (МОТ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), россияне входят в число самых работающих наций и занимают шестую строчку рейтинга. При 40-часовой трудовой неделе у жителей нашей страны набирается 1980 рабочих часов в год. При этом дополнительных выходных дней, предоставляемых государством в праздники, у граждан РФ 12, что является одним из самых высоких показателей в мире.



Рекордсменом по количеству рабочих часов в год оказалась Мексика — 2250 часов. Меньше всех работают в Германии — всего 1370 часов в год, почти вдвое меньше мексиканцев.



США расположились в середине списка: 1790 рабочих часов в год, однако оплачиваемый отпуск на законодательном уровне у американцев не закреплен.

Подробности — в инфографике «Известий».



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