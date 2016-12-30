Захарова: 96 россиян должны покинуть США до конца 1 января

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что общее количество россиян, которые должны будут покинуть США до конца 1 января 2017 года, составляет 96 человек.



Накануне американские власти приняли решение о высылке 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал «работниками российской разведки». В свою очередь, президент Владимир Путин заявил, что Россия никого не будет высылать в ответ на санкции США.



«На самом деле речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей. Это 96 человек, включая детей школьного и дошкольного возраста», — подчеркнула она.



Захарова отметила, что в санкционный список США попали российские дипломаты, работающие в США только два месяца.

«Каким образом технологическим способом они могли быть задействованы в подрыве американских выборов, о чем говорят спецслужбы, указывая в качестве даты 2015-й и весну 2016 года, просто вообще непонятно», — заметила представитель российского внешнеполитического ведомства.



Она выразила надежду, что высылка российских дипломатов из США — это последнее неумное решение уходящей президентской администрации.

