Госдепу США нечего добавить к заявлению Путина

В Государственном департаменте США не комментируют решение российских властей не высылать американских дипломатов из России.



В Госдепе отметили, что они видели заявление президента России Владимира Путина, передает «РИА Новости». «Нам нечего добавить», — сказали в ведомстве.



Власти США в четверг приняли новые санкционные меры в отношении российских физических лиц, компаний и дипломатических работников. 35 дипломатов с семьями будут высланы из США.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя имеет все основания для этого.

