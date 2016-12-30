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Госдепу США нечего добавить к заявлению Путина

В американском внешнеполитическом ведомстве не комментируют решение властей РФ не высылать дипломатов США

В Государственном департаменте США не комментируют решение российских властей не высылать американских дипломатов из России.

В Госдепе отметили, что они видели заявление президента России Владимира Путина, передает «РИА Новости». «Нам нечего добавить», — сказали в ведомстве.

Власти США в четверг приняли новые санкционные меры в отношении российских физических лиц, компаний и дипломатических работников. 35 дипломатов с семьями будут высланы из США. 

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никого не будет высылать в ответ на действия США, хотя имеет все основания для этого.

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Известия // пятница, 30 декабря 2016 года

Госдепу США нечего добавить к заявлению Путина

В американском внешнеполитическом ведомстве не комментируют решение властей РФ не высылать дипломатов США

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