Карякин стал чемпионом мира по шахматному блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин стал чемпионом мира по блицу. Турнир проходил в катарской Дохе.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», россиянин по итогам 21 матча набрал одинаковое количество очков с норвежским шахматистом Магнусом Карлсеном — по 16,5 очка, но оказался выше за счет победы в очной встрече.



Стоит отметить, что перед последней партией норвежец опережал Карякина на полбалла, но сыграл вничью с болгарином Петером Леко. Российский гроссмейстер, в свою очередь, оказался сильней представителя Грузии Баадура Джобаву.



Третье место на пьедестале занял другой российский шахматист Даниил Дубов, который набрал 14,5 балла.

Среди женщин победу праздновала украинская шахматистка Анна Музычук. Второе и третье места заняли россиянки — Валентина Гунина и Екатерина Лагно.

В ноябре Карякин и Карлсен встречались между собой в Нью-Йорке в борьбе за мировую шахматную корону. Соперники не сумели выявить победителя за 12 партий в классические шахматы, завершив противостояние с равным счетом — 6:6.



После чего был сыгран тай-брейк в быстрые шахматы из четырех партий, где норвежец был сильнее — 3:1.



Стоит отметить, что Магнус Карлсен является двукратным чемпионом мира по быстрым шахматам и двукратным чемпионом мира по блицу. Сергей Карякин — чемпион мира по быстрым шахматам и теперь чемпион по блицу.

