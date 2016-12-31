Вместе с дипломатами США выдворяют российского шеф-повара

В числе сотрудников россйиской дипломатической миссии, которых США выдворяют обратно в РФ в рамках введенных накануне санкций, оказался шеф-повар генконсульства России в Сан-Франциско, сообщается на страничке дипмиссии в Facebook.

«Одним из выдворяемых стал шеф-повар консульства, приехавший из исторического города Ярославль, профессиональный повар, чьим мастерством наслаждались сотни наших гостей на протяжении трех лет. Он уезжает со своей супругой и двухлетним сыном», — говорится в сообщении.

Кроме того, в публикации комментируется заявление Белого дома о том, что высылаемые 35 российских дипломатов могут являться разведчиками. По мнению авторов послания, это предположение является странным и смешным одновременно.

«Мы продолжим, хотя и ограниченным числом, делать все возможное для оказания поддержки российским и американским гражданам, останемся друзьями американцев для того, чтобы сблизить наши нации», — говорится в сообщении генконсульства РФ в Сан-Франциско.

Его авторы отметили, что теперь не смогут угощать посетителей дипмиссии блюдами русской кухни, которые прежде замечательно готовил шеф-повар.

Как ранее писали «Известия», причиной ввода очередной порции антироссийских санкций стала убежденность Вашингтона в том, что власти РФ путем организации хакерских атак оказывали влияние на ход американской президентской гонки.

Глава МИД России Сергей Лавров предложил президенту Владимиру Путину ответить зеркально — в течение 72 часов выслать из России 35 американских дипломатов, однако российский лидер отказался. Это решение приветствовал избранный президент США Дональд Трамп, назвавший его отличным выбором.