Американский хор спел гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

Около двух десятков участников хора Шиллеровского института в Нью-Йорке исполнили национальный гимн России у Генконсульства РФ в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154.

Видео было опубликовано на канале учебного заведения в YouTube.

Кроме того, глава института Хельга Цепп-Ларуш выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — отметила Цепп-Ларуш. Она также надеется, что ансамбль будет восстановлен.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились военные, участники ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, потерпел крушение в Черном море 25 декабря.