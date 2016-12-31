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Американский хор спел гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

Глава Шиллеровского института также выразила свои соболезнования в связи с трагедией

Около двух десятков участников хора Шиллеровского института в Нью-Йорке исполнили национальный гимн России у Генконсульства РФ в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154.

Видео было опубликовано на канале учебного заведения в YouTube.

Кроме того, глава института Хельга Цепп-Ларуш выразила соболезнования в связи с трагедией.

«Ансамбль имени Александрова был выражением высших моральных ценностей России», — отметила Цепп-Ларуш. Она также надеется, что ансамбль будет восстановлен.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, на борту которого находились военные, участники ансамбля имени Александрова и сотрудники СМИ, потерпел крушение в Черном море 25 декабря.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Американский хор спел гимн России в память о жертвах катастрофы Ту-154

Глава Шиллеровского института также выразила свои соболезнования в связи с трагедией

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