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Путин призвал россиян стать волшебниками в новогоднюю ночь

Президент РФ отметил, что секрет волшебства заключается в любви к своим близким

Президент России Владимир Путин призвал граждан страны в новогоднюю ночь стать отчасти волшебниками и окружить своих близких вниманием и заботой.

Такое заявление глава государства сделал в своем традиционном новогоднем обращении к россиянам, которое уже вышло в эфир на Дальнем Востоке.

«Каждый из нас в новогоднюю ночь может стать немного волшебником. Для этого просто нужно с любовью и благодарностью относиться к родителям, окружать вниманием и заботой своих детей, свою семью, уважать коллег по работе, беречь дружбу, защищать правду и справедливость, быть милосердными, помогать тем, кто ждет поддержки», — приводит ТАСС слова главы государства.

Владимир Путин также пожелал гражданам страны, чтобы сбылись все их мечты, чистые помыслы и добрые намерения, а в каждом доме царила радость и любовь.

«Мира и процветания нашей общей великой Родине - России, счастья вам и здоровья, благополучия», — обратился президент к россиянам.

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Известия // суббота, 31 декабря 2016 года

Путин призвал россиян стать волшебниками в новогоднюю ночь

Президент РФ отметил, что секрет волшебства заключается в любви к своим близким

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