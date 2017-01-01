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Премьеры России и Турции обсудили борьбу с терроризмом

Телефонный разговор Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма состоялся в связи с терактом в Стамбуле

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования главе турецкого правительства Бинали Йылдырыму в связи с гибелью людей при теракте в ночном клубе в Стамбуле.

Пресс-служба правительства России сообщает, что политики отметили важность совместной борьбы с международным терроризмом.

Неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в турецком Стамбуле из автомата Калашникова.  Погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы, россиян среди жертв и пострадавших нет.

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Известия // воскресенье, 1 января 2017 года

Премьеры России и Турции обсудили борьбу с терроризмом

Телефонный разговор Дмитрия Медведева и Бинали Йылдырыма состоялся в связи с терактом в Стамбуле

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