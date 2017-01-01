Премьеры России и Турции обсудили борьбу с терроризмом

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора выразил соболезнования главе турецкого правительства Бинали Йылдырыму в связи с гибелью людей при теракте в ночном клубе в Стамбуле.

Пресс-служба правительства России сообщает, что политики отметили важность совместной борьбы с международным терроризмом.

Неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в турецком Стамбуле из автомата Калашникова. Погибли 39 человек, 69 человек были госпитализированы, россиян среди жертв и пострадавших нет.