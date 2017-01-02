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Глава МИД Австрии посетит Донецкую область

Себастьян Курц является также председателем ОБСЕ

3-4 января глава австрийского МИДа Себастьян Курц, являющийся и председателем ОБСЕ, совершит рабочую поездку в Донецкую область. В поездке Курца будет сопровождать его украинский коллега Павел Климкин, сообщает МИД Украины.

«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область», — говорится в сообщении.

В ходе поездки Курц ознакомится, в частности, с ходом процесса имплементации минских договоренностей.

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Известия // понедельник, 2 января 2017 года

Глава МИД Австрии посетит Донецкую область

Себастьян Курц является также председателем ОБСЕ

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