Глава МИД Австрии посетит Донецкую область

3-4 января глава австрийского МИДа Себастьян Курц, являющийся и председателем ОБСЕ, совершит рабочую поездку в Донецкую область. В поездке Курца будет сопровождать его украинский коллега Павел Климкин, сообщает МИД Украины.



«Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Курц осуществят рабочий визит в Донецкую область», — говорится в сообщении.



В ходе поездки Курц ознакомится, в частности, с ходом процесса имплементации минских договоренностей.