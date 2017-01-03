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Путин поручил представить доклад по деятельности НКО до 30 марта

Этот документ будет подготовлен администрацией главы государства, Минюстом РФ и Советом по правам человека

Президент России Владимир Путин поручил администрации главы государства, Минюсту РФ и Совету по правам человека изучить правоприменительную практику в деятельности НКО, финансируемых государством. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Доклад по анализу действий некоммерческих организаций должен быть представлен не позднее 30 марта 2017 года.

«Проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг, которым была оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов страны, местных бюджетов», — указано в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с тем глава государства поручил кабмину и администрации президента изучить развитие проекта «Прозрачная система образования», над которым работает некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Анализ деятельности НКО должен быть представлен не позднее 1 марта.

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Путин поручил представить доклад по деятельности НКО до 30 марта

Этот документ будет подготовлен администрацией главы государства, Минюстом РФ и Советом по правам человека

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