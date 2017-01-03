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Детский омбудсмен ответила на поручение Путина, посвященное семье

Анна Кузнецова назвала значимым тот факт, что одно из первых поручений президента РФ в 2017 году касается социальной сферы

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала поручение президента РФ Владимира Путина проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

«Очень значимо, что одно из первых поручений президента в новом 2017 году касается социальной сферы и непосредственно посвящено вопросам целостности российской семьи и защите наших детей», — приводит слова Кузнецовой пресс-служба детского омбудсмена.

Кроме того, в сообщении говорится, что уполномоченные по правам ребенка в регионах совместно с коллегами из Рособрнадзора проанализируют работу органов опеки и попечительства на местах.

На пресс-конференции 23 декабря глава государства выступил против «перекосов» в ювенальной юстиции, отметив, что «вмешательство в семью недопустимо».

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Известия // вторник, 3 января 2017 года

Детский омбудсмен ответила на поручение Путина, посвященное семье

Анна Кузнецова назвала значимым тот факт, что одно из первых поручений президента РФ в 2017 году касается социальной сферы

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