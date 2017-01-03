Российский лыжник Устюгов выиграл третью гонку на «Тур де Ски»

Россиянин Сергей Устюгов победил в скиатлоне на лыжной многодневке «Тур де Ски», сообщает «Спорт-Экспресс».

24-летний спортсмен на 0,6 секунды опередил норвежца Мартина Йонсруда Сундбю. Третье место занял швейцарец Дарио Колонья.

Для Устюгова победа стала третьей подряд. Ранее он победил в масс-старте и спринте и лидирует в общем зачете. Таким образом, россиянин стал первым в истории лыжником, который выиграл первые три мужские гонки в рамках «Тур де Ски».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

