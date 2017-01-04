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СМИ: убийца посла Карлова собирал информацию о нем три месяца

Данные о действиях российского дипломата собиралась через компьютер бывшего соседа по комнате убийцы

Убийца посла РФ в Турции Андрея Карлова собирал информацию о российском дипломате с октября 2016 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По данным турецкого агентства Anadolu, в ходе расследования выяснилось, что информация о действиях Карлова собиралась через компьютер бывшего соседа по комнате убийцы, адвоката Серкана О.

В октябре пользователь неоднократно задавал в поисковых системах информацию о российском дипломате, в том числе просматривал видео, на которых присутствовал Карлов.

В данный момент следователи пытаются выяснить, с кем именно в это время встречался убийца.

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте преступления.

Президент РФ Владимир Путин приравнял убийство российского посла к нападению на страну и присвоил Карлову звание Героя России посмертно.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

СМИ: убийца посла Карлова собирал информацию о нем три месяца

Данные о действиях российского дипломата собиралась через компьютер бывшего соседа по комнате убийцы

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