Новости, деловые новости - Известия
Среда,
4 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Украина может запретить Ле Пен въезд в страну за высказывание о Крыме

Кандидат в президенты Франции заявила, что у нее нет сомнений в законности присоединения полуострова к России

Украина может запретить въезд в страну кандидату в президенты Франции и лидеру партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен за ее высказывание о Крыме, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

Однако чиновник отметил, что решение вопроса о действиях против Ле Пен зависит также и от украинского МИД.

В интервью французскому телеканалу Марин Ле Пен заявила, что присоединение Крыма к России было проведено на законных основаниях. Также политик отметила, что не видит оснований оспаривать итог референдума, состоявшегося на полуострове в марте 2014 года.

Читайте также:

Аксенов: шествия в честь Бандеры – всемирный позор Украины

Известия // среда, 4 января 2017 года

Украина может запретить Ле Пен въезд в страну за высказывание о Крыме

Кандидат в президенты Франции заявила, что у нее нет сомнений в законности присоединения полуострова к России

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Михаил Хорс

психолог

Все мнения

Мнение

Андрей Подольский

психолог

Все мнения

Мнение

Александр Проханов

писатель

Все мнения

Мнение

Ольга Ковитиди

сенатор

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке