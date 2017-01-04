Украина может запретить Ле Пен въезд в страну за высказывание о Крыме

Украина может запретить въезд в страну кандидату в президенты Франции и лидеру партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен за ее высказывание о Крыме, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на украинские СМИ.

«Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры», — заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Ткачук.

Однако чиновник отметил, что решение вопроса о действиях против Ле Пен зависит также и от украинского МИД.

В интервью французскому телеканалу Марин Ле Пен заявила, что присоединение Крыма к России было проведено на законных основаниях. Также политик отметила, что не видит оснований оспаривать итог референдума, состоявшегося на полуострове в марте 2014 года.