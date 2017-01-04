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ЦРУ обвинило РФ в использовании тактики выжженной земли в Сирии

Директор спецслужбы США Джон Бреннан заявил, что российское руководство «играет по собственным правилам» на мировой арене

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан заявил, что Россия применяет в Сирии в том числе тактику выжженной земли, сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

По его словам, руководство России «играет по собственным правилам» на мировой арене и «не подписывается под теми же правилами», что и США.

«США никогда бы не стали делать то, что Россия делала в Сирии касательно отчасти использованной ей политики выжженной земли, которая привела к разрушениям и смертям тысяч и тысяч мирных жителей», — сказал глава ЦРУ в интервью телекомпании PBS.

Бреннан утверждает, что американской разведке было понятно еще до прибытия российского воинского контингента в Сирию, что Россия «не бросит своего давнего союзника», тогда как Вашингтон старался убедить Москву в том, что президент Сирии «Башар Асад является частью проблемы».

Операция российских ВКС на территории Сирии началась 30 сентября 2015 года. 14 марта 2016 года президент РФ Владимир Путин распорядился о выводе основных сил из региона.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

ЦРУ обвинило РФ в использовании тактики выжженной земли в Сирии

Директор спецслужбы США Джон Бреннан заявил, что российское руководство «играет по собственным правилам» на мировой арене

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