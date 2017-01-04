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Минобороны РФ представило видео работы авиации на «Адмирале Кузнецове»

На записи также запечатлены корабли ударной авианосной группы РФ, вспомогательные суда и палубные вертолеты

Минобороны РФ опубликовало видео вылетов авиации с тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии в Средиземном море.

На кадрах показаны корабли ударной авианосной группы РФ в Средиземном море, вспомогательные суда и палубные вертолеты. Кроме того, на записи также запечатлены взлеты палубных истребителей с авианосца.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что крейсеры «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» могут завершить дальний поход в Средиземное море в январе. При этом в конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на фоне нового перемирия в Сирии появилась возможность сокращения российского военного присутствия в САР.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Минобороны РФ представило видео работы авиации на «Адмирале Кузнецове»

На записи также запечатлены корабли ударной авианосной группы РФ, вспомогательные суда и палубные вертолеты

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