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Состояние бойца MMA Мирзаева ухудшилось

По словам друга спортсмена, сейчас пострадавший находится в больнице

Состояние здоровья российского бойца MMA Расула Мирзаева, которого ранили трое неизвестных, ухудшилось. Об этом сообщил друг спортсмена Аниуар Чеченов.

Как передает телеканал РЕН ТВ, сейчас боец находится в больнице, но его состояние ухудшилось.

Он также рассказал, что после нападения Расул Мирзаев сразу позвонил ему и попросил о помощи. Но когда Аниуар Чеченов добрался до дома потерпевшего, на месте уже работали медики.

Нападение на российского спортсмена было совершено 31 декабря в Москве. Трое неизвестных проникли в его квартиру на улице Восточной и избили Мирзаева, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет.

СК возбудил дело по факту нападения.

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Известия // среда, 4 января 2017 года

Состояние бойца MMA Мирзаева ухудшилось

По словам друга спортсмена, сейчас пострадавший находится в больнице

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