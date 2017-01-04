Состояние бойца MMA Мирзаева ухудшилось

Состояние здоровья российского бойца MMA Расула Мирзаева, которого ранили трое неизвестных, ухудшилось. Об этом сообщил друг спортсмена Аниуар Чеченов.

Как передает телеканал РЕН ТВ, сейчас боец находится в больнице, но его состояние ухудшилось.

Он также рассказал, что после нападения Расул Мирзаев сразу позвонил ему и попросил о помощи. Но когда Аниуар Чеченов добрался до дома потерпевшего, на месте уже работали медики.

Нападение на российского спортсмена было совершено 31 декабря в Москве. Трое неизвестных проникли в его квартиру на улице Восточной и избили Мирзаева, используя в качестве орудия преступления, предположительно, травматический пистолет.

СК возбудил дело по факту нападения.