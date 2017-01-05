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Видео с места взрыва в Измире появилось в сети

Ликвидированы двое подозреваемых в причастности к организации теракта

Фото: REUTERS

В сети появилось видео взрыва, произошедшего около здания суда в турецком городе Измир. В ходе проведения спецмероприятий, сотрудники полиции нейтрализовали двух подозреваемых в организации взрыва, передают региональные СМИ.

Взрыв прогремел рядом со зданием местного суда, после чего двое вооруженных людей открыли огонь по полицейским. Нападавшие были ликвидированы, в результате взрыва ранения получили десять человек, отмечает «РИА Новости».

Спецслужбы и полиция проводят поиски третьего человека, предположительно, причастного к организации взрыва.

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Известия // четверг, 5 января 2017 года

Видео с места взрыва в Измире появилось в сети

Видео с места взрыва в Измире появилось в сетиЛиквидированы двое подозреваемых в причастности к организации теракта

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