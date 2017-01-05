Видео с места взрыва в Измире появилось в сети

В сети появилось видео взрыва, произошедшего около здания суда в турецком городе Измир. В ходе проведения спецмероприятий, сотрудники полиции нейтрализовали двух подозреваемых в организации взрыва, передают региональные СМИ.

Взрыв прогремел рядом со зданием местного суда, после чего двое вооруженных людей открыли огонь по полицейским. Нападавшие были ликвидированы, в результате взрыва ранения получили десять человек, отмечает «РИА Новости».

Спецслужбы и полиция проводят поиски третьего человека, предположительно, причастного к организации взрыва.