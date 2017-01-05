Доклад о «российских хакерах» передан Обаме

Разведслужбы США передали президенту Бараку Обаме засекреченный доклад о якобы вмешательстве «российских хакеров» в американские выборы, однако действующий глава Белого дома не планирует выступать с официальным заявлением после ознакомления с данными, которые содержатся в этом документе.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест подтвердил, что доклад передали Обаме и он изучает его «прямо сейчас». По словам Эрнеста, Обама не планирует в ближайшее время делать заявлений относительно этого документа, передает РИА «Новости».

«Сейчас я не ожидаю формальной реакции от президента США, но если это изменится, мы сообщим, но пока это не часть плана», — сказал Эрнест.

По его словам, президент США все же может отреагировать на этот доклад, о чем он дополнительно объявит сам.

Как сообщает Associated Press, представленный разведкой Обаме документ содержит информацию о кибератаках не только со стороны России, но и со стороны других стран.

Напомним, ранее в четверг разведсообщество США представило в Сенате заявление, в котором вновь возложило ответственность за кибератаки на руководство России. При этом чиновники не привели доказательств, сославшись на ожидаемую на следующей неделе публикацию данных доклада разведки. Кроме этого, они предупредили, что спецслужбы США заботятся о своих источниках и методах, поэтому публикуемая информация будет не полной.

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