Разведка США вновь обвинила руководство России в хакерских атаках

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, замминистра обороны США по разведке Марсель Леттре и глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс выступили с заявлением в Сенате, вновь обвинив руководство России в санкционировании кибератак.

В заявлении чиновников сказано, что будто бы «только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать» хакерские атаки с целью кражи данных в США. Целью атак авторы заявления ожидаемо назвали подрыв американских выборов. Чиновники не выразили сомнений, что объектом атак были именно выборы, передает ТАСС.

В то же время Клэппер сообщил, что публикация доклада разведсообщества по хакерским атакам ожидается только на следующей неделе. Он также предупредил, что огласка сведений в этом докладе будет неполной, так как разведка США заботится о своих источниках и методах, и не намерена их раскрывать.

«Да, доклад готовили эти три ведомства: ЦРУ, ФБР и АНБ», — сказал Клэппер.

Он уточнил, что эти ведомства также уверены, что к кибератакам причастна Россия. Глава нацразведки также заявил, что в докладе будет содержаться и информация о том, зачем России были нужны эти атаки.

В то же время он отметил, что США и сами занимаются кибератаками и электронным шпионажем.

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