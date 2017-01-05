Разведка США вновь обвинила руководство России в хакерских атаках

Директор национальной разведки Джеймс Клэппер при этом опять затруднился привести доказательства, сославшись лишь на будущую публикацию доклада по этой теме
Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, замминистра обороны США по разведке Марсель Леттре и глава Агентства национальной безопасности и Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс выступили с заявлением в Сенате, вновь обвинив руководство России в санкционировании кибератак.
В заявлении чиновников сказано, что будто бы «только самые высокопоставленные официальные лица в России могли санкционировать» хакерские атаки с целью кражи данных в США. Целью атак авторы заявления ожидаемо назвали подрыв американских выборов. Чиновники не выразили сомнений, что объектом атак были именно выборы, передает ТАСС.
В то же время Клэппер сообщил, что публикация доклада разведсообщества по хакерским атакам ожидается только на следующей неделе. Он также предупредил, что огласка сведений в этом докладе будет неполной, так как разведка США заботится о своих источниках и методах, и не намерена их раскрывать.
«Да, доклад готовили эти три ведомства: ЦРУ, ФБР и АНБ», — сказал Клэппер.
Он уточнил, что эти ведомства также уверены, что к кибератакам причастна Россия. Глава нацразведки также заявил, что в докладе будет содержаться и информация о том, зачем России были нужны эти атаки.
В то же время он отметил, что США и сами занимаются кибератаками и электронным шпионажем.
Читайте также:
Хакер Guccifer назвал истерией реакцию США на хакерские атаки