Байден: США ответили России на кибератаки при помощи тайных операций

Спецслужбы США предприняли тайные операции против России в рамках ответа на якобы осуществленные Москвой кибератаки, заявил вице-президент Джозеф Байден.

Он отметил, что больше месяца назад был анонсирован ответ Вашингтона Москве. Тогда, по его словам, было объявлено о целом спектре мер, которые будут предприняты против России, в том числе, и о тайных способах. Байден заявил, что США реализовали оба сценария, передает ТАСС.

«Что-то из того, что мы сделали, вам будет известно, что-то – нет. И мы сделали и то, и другое», — сказал Байден.

Он также выразил надежду, что широкая общественность никогда не узнает о том, что же было предпринято.

Байден также отметил, что у США есть неопровержимые доказательства вины России в этих атаках. По его словам, спецслужбы не могут сказать, действительно ли Россия влияла на кабины для голосования, но факт попыток влиять на исход выборов в США, по его мнению, является бесспорным.

Байден заявил при этом, что Москва якобы хотела дискредитировать выборы в США и навредить «лично госпоже Клинтон».

Читайте также:

Разведка США вновь обвинила руководство России в хакерских атаках